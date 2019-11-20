كاستيرا: السعودية مكان مناسب لتنظيم رالي داكار
المقرر إقامته يناير المقبل

كاستيرا: السعودية مكان مناسب لتنظيم رالي داكار

2019/11/20
الساعة 5:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعرب مدير رالي داكار الدولي ديفيد كاستيرا، عن إعجابه بالمدن السعودية، مؤكدًا أن المملكة مكان مناسب لتنظيم سباق 2020.

وقال كاستيرا: “أعجبتني الكثير من المدن السعودية أثناء زيارتي لمعاينة خط سير السباق في المملكة، ولكني معجب كثيرًا بالعلا ونيوم وتضاريسها”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلتها القناة الرياضية السعودية: “السعودية مكان مناسب لتنظيم رالي داكار 2020 ولدينا حتى الآن 351 مشاركًا في السباق الدولي من 5 يناير 2020، منهم 15 متسابقة”.

وأضاف مدير رالي داكار الدولي تصريحاته قائلًا: “هناك 14 متسابقًا سعوديًا حتى الآن مشاركين في رالي داكار المقرر إقامته في شهر يناير المقبل بالسعودية في فئة السيارات والدبابات والشاحنات”.

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