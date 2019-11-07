كاميرات المراقبة والطب الشرعي يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

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قال مصدر أمني مصري بمديرية أمن الجيزة، إن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي طبيعية، وأنه لا توجد أي شبهات جنائية، وذلك بعد فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي يقيم به، كما أكد تقرير الطب الشرعي ما أفاد به المصدر الأمني.

وأكدت تقارير الأمن بشأن الحادث، أنه لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

وأضافت التقارير أن قرار التشريح صدر من جانب النيابة للكشف عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، للتأكد من عدم وجود أي أسباب أخرى أدت إلى الوفاة، والذي تضمن أن كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها، وفقًا لـ”اليوم السابع”.

وأمرت نيابة أول وثاني الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية.