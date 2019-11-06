كرواتي وإسباني يُديران مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد ضد التعاون

ويدير مباراة الرائد ضد التعاون طاقم تحكيم كرواتي مكون من، إيفان بيبيك حكم ساحة، ويُساعده ميلوفان ريستيك وداليبور دورديفيتش، والحكم الرابع إيجور باجاك، حكم الفيديو جوران جابريلو، ويُساعده توميسلاف بيتروفيك.

ويلعب الرائد ضد التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، حيث يقع الفريق الريداوي في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الثامن بـ13 نقطة.

النصر ضد الفيصلي

ويقود مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم، الإسباني أنطونيو ماثيو، ويُساعده باو سيبريان وربيروتو بالومار، والحكم الرابع البرتغالي جواو كابيلا، ويُساعده أليخاندرو هيرنانديز، ويُساعده البرتغالي نليسون مونيز.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة النصر ضد الفيصلي المؤجلة من الجولة السادسة، ويملك العالمي 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الرابع.