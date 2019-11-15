كريستيانو رونالدو يسرق هاتفًا والسبب!

المواطن - محمد سمعه

أظهر مقطع فيديو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وهو يحاول سرقة هاتف نقال من أحد المعجبين عندما كان متواجدًا في سيارته.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن كريستيانو رونالدو قام بسرقة الهاتف من المشجع على سبيل الدعابة ثم أعاده له مرة أخرى وهو يضحك بقوة بعد تصرفه الفكاهي مع المشجع الذي سجل لـ رونالدو أثناء تحركاته.

وقبل مباراة البرتغال وليتوانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، دخل كريستيانو رونالدو في خلاف شديد مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، وذلك بعد أن تم استبدال رونالدو في لقاء يوفنتوس وميلان بـ الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

وفي مباراة البرتغال وليتوانيا أمس الخميس، تألق كريستيانو رونالدو بصورة لافتة للأنظار في المباراة، حيث سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” بواقع هدفين في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشر منتخب البرتغال عن أنيابه الهجومية محرزًا أربعة أهداف عبر كل من لويس ميجيل وجونسالو باسينسيا وبيرناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو في الدقائق الـ52 والـ56 والـ63 والـ65.

وكان كريستيانو رونالدو احتل المركز الثاني في جدول ترتيب أفضل لاعبي العالم من الفيفا عن عام 2019، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني الذي تُوج بالجائزة من الفيفا.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في التألق، في مباراة منتخب البرتغال ولوكسمبورج، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وسجل كريستيانو رونالدو في لقاء منتخب البرتغال ولوكسمبورج الهدف الثاني لمنتخب بلاده بطريقة جميلة، حيث وضع الكرة من فوق رأس حارس المنافس بطريقة أثارت إعجاب الحاضرين في المباراة، حيث انتهى اللقاء بفوز المنتخب البرتغالي بثلاثية دون رد.

وتمكن كريستيانو رونالدو في وقت سابق من تحقيق رقم مميز؛ حيث سجل 699 هدفًا في جميع المسابقات بعد هدفه مع منتخب البرتغال في شباك لوكسمبورج، وتمكن من صناعة 219 هدفًا في جميع المسابقات، بالإضافة إلى إحرازه لـ112 هدفًا من ركلات جزاء.