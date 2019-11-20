كشف حساب هيرفي رينارد مع الأخضر

المواطن - محمد سمعه

خاض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي ست مباريات مع الأخضر، منذ توليه المسؤولية حيث كان آخرها التعادل السلبي أمس الثلاثاء ضد منتخب باراجواي وديًا.

وتمكن رينارد من تحقيق الفوز فقط في لقاءين على حساب منتخبي سنغافورة وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، بينما تعادل في أربع مباريات وهم” فلسطين واليمن في تصفيات آسيا، مالي وباراجواي في المباريات الودية”.

وتعرض رينارد للكثير من الانتقادات الإعلامية بسبب عدم وضوح رؤيته الفنية مع لاعبي المنتخب السعودي بجانب عدم قدرته على حل مشكلة خط الدفاع للاعبي الأخضر.

وسجل المنتخب السعودي حتى الآن في عهد رينارد 9 أهداف واستقبل فقط خمسة أهداف.

وأعلن رينارد اليوم قائمة الأخضر في خليجي 24 المقرر انطلاقها، يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات، وضمت 23 لاعبًا.

وضمت قائمة الأخضر 23 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، وسلمان الفرج.

كما تواجد في قائمة الأخضر كل من؛ عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري، هتان باهبري، نواف العابد، سالم الدوسري، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، يوم 27 نوفمبر، على استاد الدحيل.