كشف لغز مقتل مواطن بطلق ناري بالجوف

كشف لغز مقتل مواطن بطلق ناري بالجوف

2019/11/24
الساعة 2:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الجوف

تمكنت شرطة منطقة الجوف، اليوم الأحد، من كشف لغز تعرض مواطن لطلق ناري مما تسبب في وفاته.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف بتعرض مواطن بالعقد الثالث من العمر لإطلاق نار أدى إلى وفاته وذلك بضاحية قارا مساء يوم الاثنين 21/3/1441هـ.

وأضاف متحدث شرطة الجوف، أنه لقلة المعلومات المتوفرة عن الحادث تم تشكيل فريق عمل بتكثيف البحث والتحري عن الجاني، وبفضل من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من التعرف على الجاني، وضبطه (مواطن بالعقد الثالث من العمر)، وبسماع أقواله أقر بفعلته وتم الاستدلال على السلاح المستخدم (رشاش)، بالحادثة وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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