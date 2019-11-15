كشف مهربات في منفذ الخفجي تنتهي بطعنة
اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجاني 

كشف مهربات في منفذ الخفجي تنتهي بطعنة

2019/11/15
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الخفجي

كشفت الجمارك تفاصيل الاعتداء على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي، خلال أدائه مهمة تفتيش إحدى المركبات القادمة إلى المملكة.

وأكدت الجمارك، في بيان لها، أنه جاء إلى المنفذ مساء يوم الأربعاء الماضي أحد المسافرين بواسطة مركبة من نوع خصوصي، وأثناء تفتيش المركبة، عثر المفتش على مواد مهربة مخفية في مكان مُعد لغرض التهريب داخل المركبة، وعند استخراج المهربات اعتدى المسافر على المفتش بالضرب، فحاول مفتش آخر مقاومة المهرب إلا أن الجاني أخرج من جيبه سكينًا وطعن المفتش الثاني في الكتف، ليتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه.

وقالت الجمارك: إنه تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته، متابعةً أن القضية أُحيلت إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأدانت الجمارك الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الموظف، مشددةً على أنها تتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه التي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه.

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