كعكي: تعلمنا من أخطائنا.. و#الاتحاد لن يهبط

المواطن - مروة نبيل

أشاد نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي، بإمكانيات المدرب الهولندي تين كات، مؤكدًا أن مجلس الإدارة تعلم من الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة الماضية.

وتحدث كعكي عن المدرب الهولندي قائلًا: “تم التعاقد مع تين كات بناء على سيرة ذاتية مميزة ونصائح من بعض اللاعبين، وتابعت معه مباراة الاتحاد أمام الوصل وتحدث عن بعض المشاكل منها عدم لعب الفريق بشكل جماعي”.

وتابع: “تين كات لديه خبرة ومتمكن بشكل كبير وانضباطي وهذا ما نحتاجه حاليًا، وعقدنا معه حتى نهاية الموسم ومع أفضلية التجديد لموسم آخر، وهناك ارتياح كبير من اللاعبين بعد الاجتماع الأول مع المدرب الهولندي”.

وواصل تصريحاته لبرنامج “في المرمى” قائلًا: “وفرنا للمدرب سييرا كل شيء طلبه من جميع النواحي وواجهنا ظروفًا.. وأستبعد أن يُنافس الاتحاد هذا الموسم، ولكنه فريق كبير ولن يهبط”.

وأضاف: “عدم منافسة الفريق الآن هي بسبب الأجانب، وفي الفترة الشتوية سيتم تغيير اللاعبين الأجانب بناء على رأي المدرب، ولن نعيد الخطأ الذي حدث مع سييرا بخصوص اختيار الأجانب، لذلك التعاقد مع اللاعبين سيكون بالمشورة”.

واستكمل نائب رئيس الاتحاد تصريحاته قائلًا: “أما على الصعيد المحلي، فتم استدعاء 7 لاعبين إلى المنتخب السعودي وهذا مؤشر إيجابي، لأنه أمر لم يحدث في الاتحاد منذ وقت طويل”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “تم تحديد مركزين في الفريق بحاجة إلى لاعبين أجنبيين وبدأ العمل في مفاوضات بدلاء لهما.. ونحن تعلمنا من أخطائنا في عمل الإدارة ولن تتكرر مستقبلًا”.