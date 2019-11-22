كلمات تفاؤلية من عائض القرني : غدًا أجمل
أكد ضرورة توقع الأفضل في كل شيء

كلمات تفاؤلية من عائض القرني : غدًا أجمل

2019/11/22
الساعة 10:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني دعوة للتفاؤل، مشددًا على أن “غدًا أجمل”.

وقال القرني في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: غدًا أجمل لأنك في معية الله وفي حفظه ورعايته، فلن يُضيّعك، ولن يهملك، ولن يغفل عن رزقك، فتفاءل وتوقع الأجمل والأفضل في كل شيء؛ فإنه سبحانه يُحب المُتفائلين ويُعطيهم على تفاؤلهم، ثق بوعد ربك: {وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً منه وفضْلًا والله واسِعٌ عَلِيمٌ}.

وتابع: الحزن لا يرد الغائب، والخوف لا يصلح للمستقبل، والقلق لا يحقق النجاح، بل النفس السوية، والقلب الراضي، هما جناحا السعادة.

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