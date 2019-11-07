“كلها غلط” مسرحية لأشرف عبدالباقي في موسم الرياض

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض، أنه سيتم عرض مسرحية “كلها غلط” للفنان المتألق أشرف عبدالباقي وفريقه المبدع، في الوقت الذي تعرض فيه على أشهر المسارح حول العالم.

وقال موسم الرياض في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في نفس الوقت اللي تعرض فيه مسرحية كلها غلط في لندن والأرجنتين وألمانيا، نقدمها لكم في #موسم_الرياض مع الفنان أشرف عبدالباقي وفريقه المبدع لا يفوتك حضورها .. ووسّع صدرك!”.

وأضاف موسم الرياض أنه يمكن حجز تذاكر المسرحية من خلال هذا الرابط (هنا).

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.