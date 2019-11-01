كلوب يُنافس لامبارد على جائزة الأفضل في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت القائمة تواجد كل من؛ مدرب ليفربول يورجن كلوب، المدير الفني لفريق تشيلسي فرانك لامبارد، بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، والمدير الفني لفريق برايتون جراهام بوتر، بجانب دين سميث مدرب أستون فيلا.

وكان يورجن كلوب هو من حصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، ويطمح التتويج بها للمرة الثالثة على التوالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.