كم سهمًا مجانيًا ستمنحه أرامكو للمواطنين ؟

المواطن - سعد البحيري

من بين الأمور المحفزة التي أعلنت عنها شركة أرامكو لحث المواطنين على الاكتتاب في أسهمها هو الإعلان عن منح المكتتبين من المواطنين أسهمًا مجانية.

وأوضحت الشركة أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيُعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية.

الأسهم المجانية

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني.

وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.

النطاق السعري

يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه ملايين المواطنين والمستثمرين الأفراد والشركات الإعلان عن النطاق السعري لأسهم شركة أرامكو السعودية والذي تحدد له يوم الأحد المقبل.

وكانت نشرة اكتتاب أرامكو صدرت في وقت متأخر من ليل السبت وتضمنت العديد من المعلومات والبيانات المهمة التي تساعد راغبي تملك الأسهم في بناء قرارهم على معلومات صحيحة.

والنطاق السعري هو الحد الأدنى والحد الأقصى لسعر السهم الوحد حيث يساعد هذا السعر المستثمرين في تحديد كمية الأسهم التي يرغبون في امتلاكها.

اكتتاب الأفراد والمؤسسات

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

وبعد انتهاء الاكتتاب للأفراد والمؤسسات سيتم تحديد موعد الإدراج في السوق المحلية، تداول، ومن المتوقع أن يكون في الشهر المقبل، وسيكون بمقدور كل مساهم متابعة سعر سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية.