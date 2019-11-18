كواليس تدريب #الهلال الأول في اليابان

المواطن - محمد سمعه

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبه الأول في اليابان في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت اليابان، أي في تمام الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة.

وكانت بعثة نادي الهلال وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين إلى اليابان قادمة من الرياض استعدادًا لمواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل في مدينة سايتاما.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر Snap Chat فيديو قصير للاعبي الهلال وهم يجرون حول الملعب قبل الاستماع لنصائح المدرب رازفان لوشيسكو الفنية، حول طريقة اللعب، التي سيخوض بها الفريق الهلالي مباراة الإياب.

ويُعد النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال هو أكثر لاعبي أزرق العاصمة، رغبة في التتويج بـ دوري أبطال آسيا من أجل إنهاء مسيرته بالفوز بالبطولة القارية الكبيرة ولتحقيق إنجاز سيكون من الصعب على أي لاعب آخر تحقيقه.

ولم يُتوج محمد الشلهوب بـ لقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000، وفي حال الفوز به في العام الجاري، فسيكون اللاعب حقق اللقب بعد 19 عامًا ليكون اللاعب صاحب أكبر فارق من السنين بين بطولتين في دوري الأبطال تُوج بهما.

جدير بالذكر أن اللاعبين هيراكاوا ويوكي أبي لاعبي أوراوا تُوجا بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في عام 2007 و2017 مع نادي أوراوا الياباني حيث كان الفارق بينهما عشر سنوات فقط.

تدريبات الهلال في طوكيو موفقين يارب💙💙 pic.twitter.com/csHmnnPb5d — 24 نوڤمبر كن جميلا 🙏🏻💙 (@iiGamer16) November 18, 2019