كوريا الشمالية: جو بايدن كلب مسعور!

المواطن - متابعة

هاجمت كوريا الشمالية، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، جو بايدن، ووصفته بـ “كلب مسعور يجب ضربه بالعصي حتى الموت”.

وورد في برقية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بايدن “تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا” لكوريا الشمالية، وأضافت أن “الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تُركت حرة”.

وأشارت إلى أنه “يجب ضربها بالعصي حتى الموت”، ورأت أن “القيام بذلك سيكون مفيدًا للولايات المتحدة أيضًا”.

ولم يعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ لهذه الشتائم، لكنها قد تكون ردًّا على قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي رأوا أنها تقضي “بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد الحلفاء”.