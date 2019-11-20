كوريا الشمالية: لا مفاوضات مع ترامب
إلا في حالة تغيير سياساته

كوريا الشمالية: لا مفاوضات مع ترامب

2019/11/21
الساعة 1:01 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت كوريا الشمالية أنه من المستحيل عقد قمة جديدة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حتى تغير واشنطن سياساتها “العدائية” تجاه بيونغ يانغ.

وقالت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هي، في أعقاب مباحثاتها مع مسؤولين روس في موسكو، أمس الأربعاء: “سيكون بإمكاننا مناقشة القضايا النووية (مع الولايات المتحدة) من جديد بعد أن تتراجع عن سياساتها العدائية تجاهنا”.

وأضافت أن بيونغ يونغ لا تهتم بعقد قمة جديدة بين كيم وترامب.

وزارت تشوي سون هي موسكو، للمشاركة في الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالية.

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