كونتي مُهدد بالقتل!

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، تهديدًا بالقتل، وذلك بعد إرسال رصاصة له في رسالة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفتا كوريري ديللا سيرا ولا جازيتا ديللو سبورت الإيطاليتين: إن كونتي أصبح تحت حماية الشرطة الإيطالية، بعد أن تلقى رسالة حملت الكثير من نبرات التهديد له مع وجود رصاصة مُرفقة بجانب الرسالة.

جدير بالذكر أن الشرطة تُرافق كونتي أثناء خروجه من منزله وأثناء حضوره لتدريبات إنتر ميلان.

وفتحت الشرطة الإيطالية تحقيقًا حول واقعة تهديد كونتي بالقتل، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أن ما حدث للمدرب الإيطالي هو مجرد شخص يبحث عن شهرة.

وكان كونتي زار المملكة في الفترة الأخيرة، من أجل إلقاء محاضرات على المدربين السعوديين، إلى جانب قيامه بزيارة نادي الاتفاق.