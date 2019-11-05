كونتي يُحاضر في الدمام قريبًا
لتطوير المدربين الوطنيين

كونتي يُحاضر في الدمام قريبًا

2019/11/05
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن معهد إعداد القادة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تواجد المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي في الدمام قريبًا.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، محاضرة للمدربين السعوديين خلال الفترة المقبلة، لمشاركتهم خبراته وتجاربه المميزة.

وكان معهد إعداد القادة قد أعلن قبل بضعة أيام عن تواجد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا في السعودية قريبًا لإلقاء محاضرة للمدربين الوطنيين.

ويقوم المعهد باستضافة عدد من المدربين العالميين، لإضافة مزيد من الخبرات للمدربين الوطنيين والارتقاء بمستواهم، ومنهم الإيطالي فابيو كابيلو، يوليو الماضي، والبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي ألقى محاضرة الشهر الماضي.


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