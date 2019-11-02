كويلار: #الهلال عانى للوصول لـ نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الهلال، أن أزرق العاصمة عانى كثيرًا، وذلك من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث كويلار قائلًا: الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وتخطي عقبة السد القطري لم يكن بالأمر السهل، نأمل أن نُحقق اللقب هذه المرة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وفي سياق آخر، أثارت لقطة الحارس عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، في مباراة الفتح الخميس، الجدل حول ما يدور داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان المعيوف أشار بغضب للمدرب رازفان لوشيسكو بضرورة إجراء تغيير في المنطقة الدفاعية لنادي الهلال؛ بسبب هبوط أدائها مما جعل الفتح يُسجل ثلاثة أهداف في مباراة الأمس.

بالطبع لم تفوت اللقطة على الإعلاميين والنقاد الرياضيين؛ حيث قال الإعلامي بتال القوس عبر حسابه في تويتر: لقطة الحارس عبدالله المعيوف تجاه مدربه بعد هدف الفتح الثاني تخبر عن أشياء كثيرة.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد في السياق ذاته: أبارك لـ الهلال أنه خرج بالتعادل أمام الفتح، وحركة المعيوف تعطي انطباعًا بالشك في قرارات المدرب.

وأثار مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا؛ ما دفع النقاد الرياضيين والجماهير للتشكيك في قدرته على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وخسر الهلال أمام السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ولكنه صعد إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/ 5، وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خسر ضد النصر بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع الفتح بنتيجة 3/ 3.

وأبدى الكاتب والناقد الرياضي فهد الروقي استغرابه من أداء الزعيم ضد النموذجي، وقال: “الهلال يتراجع بشكل كبير.. ضعف في الدفاع وإهدار الفرص حرماه من فوز على الفتح”.

وتساءل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سؤال لإدارة الهلال ولمدربه وللاعبيه: هل هلال المباريات الثلاث الأخيرة قادر على تحقيق اللقب القاري؟”.