كيف أثرت نشأة الممثل البريطاني أليستر بيتري في المملكة على حياته؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجرت الصحيفة الطلابية “Palatinate”، التابعة لجامعة دورهام، حوارًا مع الممثل البريطاني أليستر بيتري، المعروف بأدواره الاستبدادية والقوية في “حرب النجوم” و”شيرلوك”، والذي يتمتع بوجه جامد كالصخر حينما يتطلب الأمر منه ذلك.

خارج الشاشة، يصفه المقربون منه بأنه ودود، وحماسي، أما “أليستر” فيقول عن نفسه إنه شخص يشعر بالتحدي الدائم، ويريد أن يبرز الأفضل دائما في كل شخصية وقصة يؤديها.

نشأة أليستر في المملكة:

وُلد “أليستر” في يوركشاير، بريطانيا، ونشأ في مناطق مختلفة من العالم، حيث قضى فترات طويلة من نشأته في المملكة العربية السعودية، وبعض الوقت في نيجيريا، ويأتي ذلك بسبب مهنة والده كطيار في سلاح الجو الملكي البريطاني.

كيف أثرت المملكة على حياته؟

قال “أليستر” إنه ممتن للغاية في هذه الفترة من حياته، حيث تعرض لثقافات وبيئات مختلفة في المملكة، تميزت جميعها بكرم الطباع، وساهم ذلك في نضوجه كطفل وتطلعه إلى التمثيل.

وتابع إن نشأته في المملكة غرست فيه الشعور بالتعاطف والمودة والتقدير للاختلافات الثقافية، وتحدث “أليستر” عن ذكرياته قائلًا: “لدي ذكريات رائعة من الطفولة عن لعب الكرة في رمال السعودية”.

بجانب مهنة التمثيل، يعمل “أليستر” في مؤسسته الخيرية “بورن Bourne”P للنهوض بمسألة الصحة الإنجابية للمرأة، وخفض أسباب الولادات المبكرة.