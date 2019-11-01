كيف تشاهد آبل +TV ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تكشف شركة آبل، اليوم، عن منصة المشاهدة الخاصة بها “آبل +TV”، في أكثر من 100 سوق، وسيكون العرض مجانيًا لمدة عام لأي شخص يشتري آيفون الجديد، آيباد، ماك، أو آيبود تاتش، وللآخرين، تبلغ تكلفة الخدمة 4.99 دولار في الشهر، بعد تجربة مجانية لمدة 7 أيام، وفيما يلي تفاصيل حول كيفية الاشتراك والمشاهدة، بحسب موقع “رويترز” الإخباري:

يمكن للعملاء الاشتراك ومشاهدة العروض من خلال تطبيق Apple TV أو من خلال متصفح الويب.

التطبيق متاح على آيفون، آيباد، آبل 4K tv، آبل TV HD، الجيل الثالث من أجهزة تلفزيون آبل، آيبود تاتش، وأجهزة ماك.

الأشخاص الذين ليس لديهم جهاز آبل لديهم عدد قليل من الخيارات:

الاشتراك والمشاهدة من خلال تطبيق آبل TV باستخدام جهاز Roku، سواء من أجهزة التلفاز الذكية سامسونغ أو على أجهزة تلفزيون أمازون.

استخدام جهاز AirPlay2، للمشاهدة عبر بعض أجهزة تلفزيون سامسونغ، LG وVIZIO.

الذهاب إلى متصفح الويب tv.apple.com في سفاري، وكروم، وفايرفوكس.

يذكر أن آبل أعلنت عن أنها ستتوسع إلى أجهزة التلفزيون الذكية الأخرى، مستقبلًا، دون أن تحدد وقت معين.

ويجب على المشتريين الذين اشتروا جهاز آبل جديد بين 10 سبتمبر و1 نوفمبر، تفعيل الخدمة في غضون 3 أشهر من تاريخ تفعيل الجهاز الجديد، ويمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت من الإعدادات.