كيف تقرأ رسالة واتساب حذفها المرسل؟

المواطن - متابعة

هل هناك طريقة لقراءة رسائل واتساب التي حذفها أو عدّلها المرسل؟ يشترط خبراء تقنيون روس تحميل ميزة نظام الإشعارات على الهاتف الذكي، مؤكدين توافره على هواتف أندرويد.

ويمكن إضافة هذه الميزة عبر تطبيق Notisave من قوقل ستور. وبعد تثبيته، اختر واتساب من قائمة التطبيقات المتاحة، ما يضمن حفظ كل الإشعارات التي تصلك عبر التطبيق، حتى لو حذفها المرسل.

كما يمكنك من قراءتها في أي وقت تشاء، إذ يحتفظ التطبيق بالإشعار بغض النظر عن حالته.

وهنا يمكنك قراءة كل الرسائل الواردة دون الدخول إلى واتساب، ودون أن يعلم المرسل أنك قرأتها أو اطلعت عليها.