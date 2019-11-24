كيف دعمت جماهير #الهلال فريقها؟
من أجل الفوز باللقب الآسيوي

كيف دعمت جماهير #الهلال فريقها؟

2019/11/24
الساعة 1:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حرصت الجماهير الهلالية على أداء الصلاة، خارج ملعب سايتاما 2002 في اليابان والتوجه بالدعاء من أجل تفوق الهلال أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي عبدالرحمن الشنيبر فيديو عبر حسابه في تويتر لجماهير الهلال وهي تصلي مع التوجه بالدعاء من أجل تفوق الفريق الهلالي لحصد اللقب الثالث له في دوري أبطال آسيا.

وأبدى المغردون إعجابهم بتصرف الجماهير الهلالية، حيث أكد الكثيرون دعمهم للزعيم من أجل تشريف الكرة السعودية ونيل اللقب الآسيوي.

وانطلقت مباراة الهلال وأوراوا على ملعب سايتاما 2002، حيث يحتاج الهلال للتعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ما عدا 1/0 لضمان الحصول على لقب دوري أبطال آسيا.

 

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محمود أبوالهوى
ضيف
محمود أبوالهوى

أتمنى للفريق السعودي الفوز في بطولة آسيا ، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والنجاح والفوز

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8 ساعة


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