كيف سيعود محمد العويس للمباريات من جديد ؟

المواطن - محمد سمعه

تعرض الحارس الدولي محمد العويس حارس مرمى الأهلي والمنتخب السعودي لإصابة خطيرة في الوجه، خلال مباراة الفيصلي السبت الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن يرتدي محمد العويس قناعًا يحمي عظام الوجه، بعد العملية الجراحية التي سيُجريها سائرًا على خطى الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك حارس أرسنال الإنجليزي السابق، الذي ارتدى القناع وقت وجوده في الملاعب.

وفي وقت سابق، أصبح المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي في موقف صعب، وذلك بعد الصدمة التي تلقاها عن مدة غياب الحارس محمد العويس عن الملاعب.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن محمد العويس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر وذلك بعد أن تعرض لكسر في عظمة الوجه، خلال مباراة الأهلي والفيصلي.

وسيتجه المدرب كريستيان جروس للاعتماد على الحارس ياسر المسيليم خلال مباريات الأهلي المقبلة.

واستدعى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، حارس المرمى محمد اليامي لمشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بدلًا من محمد العويس.