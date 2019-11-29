كيف يتصرف #الأهلي بعد الأزمة المفاجئة ؟

المواطن - محمد سمعه

اجتاحت أزمة جديدة صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد تعاقد الراقي في صيف 2019 مع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي من صفوف نادي الترجي التونسي.

وقالت تقارير إخبارية إن الترجي تقدم بشكوى إلى الأهلي في الفيفا بسبب تأخر إرسال الراقي مستحقات الصفقة إلى النادي التونسي المقدرة بـ ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي.

بالطبع الأزمة يدرسها مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ من أجل إرسال المال، لتكون ثاني أزمة متعلقة بمستحقات الصفقات بعد أزمة مستحقات صفقة الرأس أخضري دجانيني تافاريس المنضم للأهلي من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي.

وفي وقت سابق، نشب الخلاف في الفترة الأخيرة بين الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، ورئيس النادي أحمد الصائغ؛ مما سبب القلق والخوف لمشجعي الأهلي الذين تمنوا تحسن النتائج والاستقرار للراقي في الفترة الأخيرة.

حدة الخلاف تُقلق عشاق الأهلي

وزادت حدة الخلاف بين الأمير منصور بن مشعل والصائغ، بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش حيث فضّل مشرف الكرة بقاءه في منصبه، بينما فضل أحمد الصائغ إقالته بسبب سوء النتائج.

مجلس الإدارة لا يحقق الأهداف

يذكر أن الأمير منصور بن مشعل قرر التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية بـ الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، وذلك بعد رصده عجز مجلس الإدارة عن تحقيق المطلوب للراقي في الفترة الأخيرة.

وتسبب هذا الخلاف في إثارة القلق لدى الأهلاوية، خاصة أنه في حال تم حل مجلس إدارة الأهلي، فسيدخل الفريق الأول بالنادي في دوامة من النتائج السلبية، وسيؤدي إلى حرمانه من المنافسة على البطولات في الموسم الجاري.