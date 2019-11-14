كيف يتفادى #النصر المأزق المفاجئ ؟

المواطن - محمد سمعه

تملك إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت خطة واحدة، وذلك من أجل حل الأزمة التي صدرت مؤخرًا بين المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط.

وتسعى إدارة النصر إلى محاولة عقد اجتماع خاص بين الثنائي المغربي أملًا في حل الأزمة، وحرصًا على مصلحة الفريق الأول الذي ينافس على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجاري.

وظهر على الساحة في الفترة الأخيرة وجود خلاف قوي بين المغربي حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط؛ وذلك بسبب رفض حمدالله إعطاء أمرابط فرصة تسديد ركلة الجزاء في مباراة أبها التي أُقيمت في الجولة التاسعة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير إعلامية مغربية: إن معدل القلق زاد بين مجلس إدارة نادي النصر، وذلك بعد فشل مبادرة الصلح التي قام بها البعض في أصفر العاصمة من أجل إنهاء الخلاف بين أمرابط وحمدالله.

جدير بالذكر أن حمدالله قام بإلغاء متابعته لحساب زميله أمرابط عبر تطبيق الإنستجرام، بينما لم يقم أمرابط بالأمر ذاته.

وفي وقت سابق، عرض فيديو برنامج ”كورة” لقطة لأمرابط وهو يحاول أخذ الكرة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله لتسديد ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة أبها.

أمرابط يشعر بالحزن

ورفض حمدالله تنفيذ طلب أمرابط الذي شعر بالحزن، وظهر عليه بشكل واضح بعد إحرازه للهدف الرابع في شباك أبها حيث كان غاضبًا وذهب إليه يحيى الشهري قائد النصر لسؤاله عن حاله، فرفض أمرابط الوقوف معه محاولًا الذهاب بعيدًا.

تعليق ساخر على أزمة حمدالله وأمرابط

وعلّق الحساب الرسمي لـ برنامج كورة في تويتر على فيديو أمرابط وحمدالله بشكل فكاهي قائلًا: ”تراها كورة يا عيال”.