كيف يرى المواطنون اكتتاب أرامكو ؟

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم أرامكو يوم الأحد المقبل، والذي سيكون موعداً لانطلاق اكتتاب الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر المقبل.

وعبر موقع “تويتر”، كان طرح أرامكو الحديث الشاغل للعديد من المواطنين والخبراء، حيث قال حساب مغرد : “إن الاكتتاب في أرامكو أو غيرها هو استثمار ولا ينصح بوضع كامل مدخراتك بل جزء منها من باب تنويع الأصول وتقليل المخاطر.. سبب الترقب هو طريقة الاكتتاب والنطاق السعري والذي لم تتعود عليه الناس، أرامكو شركه غير عادية وطرحها للاكتتاب غير عادي أيضاً”.

أما وليد الزهراني فقال: “لن نخسر شيئاً، لو معك مال اشترِ والدولة بحاجة إلى المال أفضل من أن يأتي مستثمر خارجي للاستثمار في شركتنا”.

وبالنسبة إلى الخبير الاقتصادي سالم الزمام فقال: يعتمد تحديد سعر السهم على ما تم ذكره بالتقرير عند اجتماع مؤسسات ومستشارين ماليين الطرح مع أرامكو أولاً، ووفق تقييم القيمة السوقية لأرامكو الذي نفذته سابقاً وسيعلن عنه بهذه المرحلة، وشخصياً أتوقعه عند قرابة 1.7 تريليون.

وأكد مواطنون أنهم يستعدون لاستثمار مليارات الدولارات في اكتتاب أرامكو رغبة منهم بعدم تفويت الفرصة للاستثمار في أكبر طرح في التاريخ، حيث شدد نجيب الزامل على أن شركة أرامكو تاريخ نجاح عريق فالاستثمار الطويل الأجل بها آمن استثمارياً، ومن نتائج الاكتتاب المساهمة بتعزيز قوة أكبر مساهمٍ باقتصادنا الوطني، وهي أرامكو.

في وقت سابق، كشفت سامبا كابيتال، مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، أن الأحد المقبل هو موعد إعلان سعر الاكتتاب رسمياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، أن المكتتبين الأفراد سيكتتبون بناء على سعر محدد، وهو السعر الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد.

وأشارت إلى أن فترة الطرح للمكتتبين الأفراد تبدأ من تاريخ 17/ 11/ 2019م، وتنتهي في يوم 28/ 11/ 2019م.

فيما سيتم تحديد وإعلان سعر الطرح النهائي في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.