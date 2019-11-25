كيف يُواجه #الهلال خيسوس بـ مونديال الأندية؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن بطولة كأس العالم للأندية 2019، قد تجمع الهلال بمدربه السابق البرتغالي جورجي خيسوس من جديد ولكن بشروط.

وكان جورجي جيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي قاد فريقه في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد للفوز بلقب كوبا ليبرتادورس على حساب نادي ريفربليت الأرجنتيني ليتأهل لمونديال الأندية بعد طول غياب.

ونجح الهلال أيضًا في التأهل لمونديال الأندية بعد إسقاط أوراوا الياباني والتتويج بدوري أبطال آسيا.

صدام آسيوي إفريقي

وسيخوض الهلال مباراته الأولى في مونديال الأندية ضد الترجي التونسي بطل إفريقيا يوم 14 ديسمبر المقبل، وإذا نجح الهلال في الفوز على الترجي، فسيتأهل لمواجهة نادي فلامنجو في دور نصف النهائي بمونديال الأندية.

بالطبع يتمنى نجوم الهلال مصافحة الثعلب البرتغالي خيسوس ولكنه هذه المرة لن يكون صديقًا بل منافسًا.

ورحل خيسوس عن تدريب الهلال في عهد الإدارة السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل.

وبعد التتويج بدوري أبطال آسيا، حقق الهلال سبع بطولات مختلفة آسيويًا، حيث فاز بدوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات وبطولة آسيا للأندية أبطال الكأس في مناسبتين ولقبين في بطولة كأس السوبر الآسيوي.

جمهور الهلال يحتفل بطريقته

ودشن الجمهور الهلالي وسم” السابعة بتوقيت الهلال” في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” وذلك تعبيرًا عن السعادة الغامرة التي انتابتهم بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.