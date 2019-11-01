كيلليني يحلم بالبطولات مع يوفنتوس وإيطاليا

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي يوفنتوس والمنتخب الإيطالي الأول، جورجيو كيلليني، أنه ليس بحاجة للبحث عن نادٍ آخر، مشددًا في الوقت ذاته أنه يحلم بالفوز بالبطولات.

وكان كيلليني قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي بداية منافسات الموسم الرياضي الجاري، والتي سيغيب على إثرها حتى شهر فبراير أو مارس.

وقال كيلليني في تصريحاته لقناة نادي يوفنتوس الرسمية: “أريد الفوز بالإسكوديتو العاشر وربما دوري أبطال أوروبا والبطولة الأوروبية (يورو 2020) مع المنتخب، لكن إذا تمكنت من الفوز بواحدة منهم سأكون سعيدًا للغاية”.

وأضاف: “عدت إلى التدريبات وأعمل كثيرًا في صالة الألعاب الرياضية، لقد تغير الكثير منذ أن تخليت عن العجازين، الآن يمكنني الحصول على حياة طبيعية دون الكثير من العوائق”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “أنا لم ألعب في العديد من الفرق ومحظوظ لأنني في وضع جيد بما فيه الكفاية لأن البقاء هنا لمدة 15 عامًا ليس أمرًا سهلًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أنت بحاجة إلى إيجاد بيئة تسمح لك بالبقاء 15 عامًا في فريق واحد وأن تتطور كل عام وفي نادٍ لديه الطموح. إذا كنت مع الأفضل فأنت لست بحاجة للبحث على مكان آخر”.