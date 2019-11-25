لاعبو #الهلال للجماهير: تستاهلون الكأس

المواطن - مروة نبيل

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن سعادتهم بحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وانطلقت، قبل قليل، الاحتفالية الاستثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدرعية وسط حضور جماهيري كبير للاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال قائد الفريق محمد الشلهوب للجماهير: “ألف شكر على دعمكم الدائم، هذا إنجاز للوطن ولكم بشكل خاص، ويجب شكر جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على هذه البطولة”.

وتحدث حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف خلال احتفالية الدرعية قائلًا: “هذه أفضل هدية نُقدمها لكم، تعبنا كثيرًا حتى نصل إلى هذه اللقب، خسرنا مرتين وهذه الثالثة، تستاهلون الكأس”.

وعلق نجم نادي الهلال نواف العابد قائلًا: “تستاهلون الكأس ذهبنا إلى اليابان وجئنا به لكم شكرًا لكم.. وسمعن راشد الفارس رقم كم؟”، وقال النجم سالم الدوسري: “ما خيبنا ظنكم.. ورجعنا بالكأس الآسيوي”.

وتابع النجم عبدالله عطيف: “طموحنا ما راح يوقف عندنا كأس ملك ودوري ولازم نهاية الموسم نحتفل فيهم”، وتحدث سلمان الفرج قائلًا: “بهؤلاء الأبطال تحققت البطولة.. وأنتم تستاهلون الكأس”.