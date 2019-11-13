لاعبو #الهلال يخطفون نجومية الأسبوع بآسيا

المواطن - مروة نبيل

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليخطفوا نجومية ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ولعب الهلال ضد أوراوا على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وفاز بهدف نظيف، وستُقام مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 من نوفمبر الجاري.

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقييم أبرز لاعبي ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والذي شهد تواجد 7 لاعبين من الهلال ولاعب واحد فقط من أوراوا الياباني.

وتصدر محمد البريك القائمة بعدما حصل على تقييم 8.2 درجة، حيث قام بتمريرة حاسمة و68 تمريرة، وكان لديه تسديدة على المرمى، يليه البيروفي أندريه كاريلو بـ8.1 درجة، حيث أحرز هدف الفوز، وقام بـ53 تمريرة، ولديه تسديدتان.

وحلّ نجم نادي الهلال عبدالله عطيف ثالثًا بـ7.6 درجة، بعدما قام بـ104 تمريرات، ثم زميله ياسر الشهراني حيث حصل على تقييم 7.2 درجة، ولديه 63 تمريرة، يليه علي البليهي بـ7 درجات، وقام بـ85 تمريرة وتسديدة على المرمى.

وتواجد لاعب أوراوا الياباني هوريكي فوكوشيما في المركز السادس بـ6.8 درجة، ولديه 28 تمريرة، ثم المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بـ6.7 درجة، ولديه 79 تمريرة ومحاولة على المرمى، وحارس الهلال عبدالله المعيوف بـ6.5 درجة.