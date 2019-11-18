لا احتجاز أو حوادث بسبب أمطار الرياض

المواطن - الرياض

أكد متحدث الدفاع المدني في منطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أن المدني لم يتلقَّ أي بلاغات بشأن حالات احتجاز أو حوادث.

فيديو| متحدث #الدفاع_المدني بـ #الرياض لـ #الإخبارية: لم نتلقى أي حالات احتجاز أو حوادث وفرق الدفاع المدني تتابع الحالة الجوية pic.twitter.com/Phjo6CkHhk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 18, 2019

وشدد الحمادي، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، مساء أمس الاثنين، على أن فرق الدفاع المدني تتابع الحالة الجوية أولًا بأول.

ولفت إلى أن هناك عددًا من الأودية في حالة من السيلان بعد الأمطار التي هطلت على الرياض، وسط إجراءات عديدة نفذها المدني قبل الحالة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

وجاء التنبيه ليشمل مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج- الحريق- الخرج- الدرعية- الدلم- الدوادمي- الرين- الزلفي- السليل- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- رماح- شقراء- ضرما- عفيف- مرات- وادي الدواسر).

ونوّهت الأرصاد بأن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، فيما بدأ التنبيه من الساعة الرابعة صباحًا لهذا اليوم.