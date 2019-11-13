لا صحة لاستئناف رحلات قطار الحرمين اليوم

المواطن - مكة المكرمة

قالت مصادر إن الأنباء التي يتم تداولها حول استئناف رحلات قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بداية من اليوم الأربعاء غير صحيحة.

وأكدت المصادر أن العمل متواصل لاستكمال بعض التجهيزات الفنية في محطة القطار الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، كما أن أعمال التجارب مع المسار الجديد لا تزال جارية، بحسب ما ذكرت “المدينة”.

ومن المقرر أن تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) موعد استئناف الرحلات بعد التأكد من جاهزية المسار والمحطة البديلة بالمطار.

وتعرضت محطة السليمانية لحريق مطلع الشهر الماضي، ما أدى إلى توقف الرحلات حتى يتم الانتهاء من المسار البديل الذي يقع في الجهة الشرقية من المحطة.