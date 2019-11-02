لا غالب أو مغلوب بين العدالة والحزم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة العدالة والحزم اليوم بالتعادل الإيجابي 2- 2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح نادي الحزم في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب إبراهيم تانديا في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وأنهى الحزم الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني سجل نادي العدالة هدفين عبر اللاعب المدغشقري كاروليس أندريا ماستينور في الدقيقتين الـ59 والـ71.

وقبل النهاية بدقيقة واحدة، نجح محمد الزبيدي في إحراز الهدف الثاني للحزم في الدقيقة الـ93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وأصبح رصيد العدالة بعد التعادل ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، بينما أصبح رصيد الحزم 14 نقطة في المركز السابع.