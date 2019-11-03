لا مكان بيننا للتطرف.. تويتر يعلن الحرب على حزب الله وحماس

المواطن - أحمد سعيد

“لا مكان للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف بيننا”، هكذا أكد المتحدث الرسمي باسم شركة تويتر، مشدداً على أنها مستمرة في سياستها القائمة على هذا الأمر، فبعد إغلاق تويتر السبت، حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، أوقفت حسابات حركة حماس الفلسطينية.

قالت الشركة إن تعطيل حسابات حماس، جاء نتيجة مخالفات لقواعد وشروط تويتر، وذلك بعد ساعات على إغلاق الشركة حساب قناة المنار الرسمي، التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، بسبب ارتكاب قناة المنار محظورات وعدم الالتزام بقواعد النشر.

متحدث الشركة أكد أنه “لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا”، حيث طال هذا الحظر حساب قناة المنار الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

إغلاق كلي للحساب

وشمل الإيقاف حسابات الأخبار والبرامج، وعند محاولة الدخول لحساب قناة المنار في تويتر يظهر أن “الحساب معلّق”.

وكان عدد من النواب الأميركيين أمهلوا الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، حتى الأول من نوفمبر لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله.

كما أدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997. ومنذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.