لبنان يتصدر الدول العربية في احتياطي الذهب

المواطن - متابعة

نشر مجلس الذهب العالمي أحدث تقرير عن احتياطات الذهب، كشف فيه عن حصص الدول من المعدن النفيس، وسط إقبال البنوك المركزية في العالم على شرائه، وخاصة في روسيا والصين.

وأظهر التقرير حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الدولية لكل دولة، وتصدر لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية متصاعدة، الدول العربية بهذا المؤشر، حيث شكل الذهب أكثر من ربع احتياطياته.

وفي المرتبة الثانية جاء الأردن، وبلغ احتياطه 13.8%، ثم الجزائر بـ11%.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية من حيث حصة الذهب من إجمالي احتياطاتها:

أما من حيث كمية الذهب الموجودة في الدولة فقد احتلت المملكة المرتبة الأولى تليها لبنان ثم الجزائر، فليبيا والعراق.