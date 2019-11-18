لجنة الانضباط ترفض شكوى #النصر
ضد جماهير نادي الهلال

لجنة الانضباط ترفض شكوى #النصر

2019/11/18
الساعة 8:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد جمهور الهلال في مباراة ديربي الرياض.

وكان النصر قد تقدم بشكوى ضد الهلال بسبب قيام جمهور الزعيم بقذف علب مياه تجاه أحد لاعبيه في مباراة الفريقين بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك حسبما جاء في الشكوى المقدمة بتاريخ 2 نوفمبر الجاري.

وقالت لجنة الانضباط: إن قرار رفض شكوى النصر ضد الهلال، اتخذ لعدم ثبوت المخالفة، مشيرة إلى أنها صادرت رسوم الشكوى، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القرار “قابل للاستئناف”.

يُذكر أن الهلال لعب ضد النصر على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، الشهر الماضي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الديربي بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

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