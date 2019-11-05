لجنة فنون حفر الباطن تبحث عن مقر منذ 9 أشهر والفنانون يهجرون المحافظة

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

شارك 26 فنانًا وفنانة تشكيلية من محافظة حفر الباطن في معرض “رونق” المقام في المنطقة الشرقية والذي أقامه فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام خصيصًا لفناني وفنانات المحافظة.

وفي حديث لـ “المواطن” ذكرت منسقة المعرض الفنانة التشكيلية العنود المقبل أن هذه الأعمال هي جزء بسيط من إبداع فناني وفنانات حفر الباطن والتي نأمل أن يحتضنها فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بحفر الباطن متمنية ومتفائلة بأن يرى النور قريبًا، كما ثمنت المقبل جهود يوسف الحربي رئيس جمعية الثقافة والفنون بالدمام ومنسقة الفنون التشكيلية الفنانة التشكيلية يثرب الصدير ودعمهم وتسهيلهم كافة الإجراءات لإقامة المعرض.

وحول تأخر افتتاح لجنة الثقافة والفنون بحفر الباطن ذكر رئيستها ندى الظفيري لـ”المواطن” : أن العمل جارٍ للبحث عن مقر حكومي للجنة بعد أن منعتنا جمعية الثقافة والفنون من استئجار مبنى واشترطت أن يكون المبنى حكوميًا، حيث تلقينا مبلغًا بسيطًا كدعم من الغرفة التجارية”.

الجدير بالذكر، أن موافقة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون على تأسيس لجنة للثقافة والفنون في محافظة حفر الباطن مر عليه ما يقارب الـ 9 أشهر.