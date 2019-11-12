لحظة ندم

لحظة ندم

2019/11/12
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, كتابنا
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‎وسوم
بقلم - نوره سعد العبودي

ليس من الضعف ولا من الانهزام شعورنا بالندم، على العكس هي قوة اعتراف وتميز بالشخصية

الاعتراف سواء أمام الأشخاص الذين أسأت لهم، أو أمام نفسك على قرار قمت به أو عدلت عن اتخاذه هو قرار وليس انكسار.

لعلنا نخسر البعض لكن بالمقابل نكسب أنفسنا وكرامتنا فكسب الذات مهم حتى لا نتوه بعالم الندم.

أنا لست أخصائية نفسية لكن تعلمت من الحياة أن كل شخص تدارك قراراً ليس صائباً أو تراجع عن فعل أو قرار فهو بخير وما زال صاحب عقل راجح ويعتمد عليه في بعض القرارات. خسرنا كثيراً أعز الأشياء بسبب غرورنا وكبريائنا بعدم التراجع مع أنا بداخلنا نعترف.

لا بد أن نعلم أن مراجعة النفس ليس مرضاً إنما طبيعة وفطرة، لكن منّا من مات الشعور عنده بموت قلبه، ومنا من هو على قيد الحياة بتمسكه بالأشخاص لا بالقرارات الخاسرة.

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منى حامد
ضيف
منى حامد

كلماتك رائعه ومعبره كالعاده

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17 ساعة
يوسف
ضيف
يوسف

كلام صائب صح

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18 ساعة
يوسف
ضيف
يوسف

رائعه

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