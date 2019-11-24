لفت النظر هل يعد عقوبة للمعلم ؟

المواطن - الرياض

أكد حساب ملتقى المعلمين على تويتر أن لفت النظر لا يعد عقوبة بل تنبيه ولا يؤثر نظاميًا كمستند في تقرير أداء الموظف، كما لا يعد جمعًا بين عقوبتين إذا تبع توجيه لفت النظر عقوبة.

وأوضح ملتقى المعلمين أن العقوبات هي: الإنذار، اللوم، الخصم من الراتب على ألّا يتجاوز ثلث الراتب، الحرمان من علاوة دورية واحدة والفصل مشيرًا إلى أن لكل من هذه العقوبات الضوابط التي تنظمها.

وأضاف أنه يمكن التقدم بطلب لمحو العقوبة من خلال الخطوات التالية:

1) يرفع صاحب العقوبة خطابًا يطلب فيه محو العقوبة عنه.

2) يتم تعبئة استمارة محو العقوبة (نموذج رقم 4) موضحًا فيها التالي:

أ- رأي قائد المدرسة

ب- رأي المشرف التربوي

ج- رأي مدير إدارة التعليم

3) ترفق صور من القرارات التأديبية المطلوب محو عقوبتها.

4) تتم دراسة الطلب من قبل لجنة قضايا المعلمين بالوزارة.

5) موافقة صاحب الصلاحية على محوها.