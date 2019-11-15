لقطات .. آل الشيخ يرعى سوبر كلاسيكو

المواطن - محمد سمعه

رعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مباراة سوبر كلاسيكو التي أُقيمت اليوم بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه عبر تويتر صورًا من حضور آل الشيخ لـ ملعب الجامعة لرعايته سوبر كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل.

وقام آل الشيخ بمصافحة لاعبي المنتخبين قبل انطلاقة المباراة، التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وبعد فوز المنتخب الأرجنتيني، تمكن راقصو التانجو من تحقيق الفوز على البرازيل في 43 مباراة، ليحقق راقصو التانجو نفس رصيد منتخب البرازيل في الفوز على الأرجنتين في عدد المباريات.

وسجل ليونيل ميسي الهدف رقم 172 للمنتخب الأرجنتيني في شباك المنتخب البرازيلي في تاريخ مواجهات الفريقين.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه على البرازيل من تحقيق خامس انتصاراته في المملكة.

وشهدت مباراة الأرجنتين والبرازيل حضور 22541 متفرجًا، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتُوج منتخب الأرجنتين بلقب السوبر كلاسيكو في نسخته الثانية بعد الفوز بهدف دون رد في لقاء شهد حضورًا جماهيريًّا تخطى الـ22 ألف متفرج.