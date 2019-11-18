لقطات لـ أمطار الرياض الآن

المواطن - الرياض

هطلت، مساء اليوم الاثنين، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض أحياء الرياض.

وحرص مواطنون ومقيمون على التقاط مقاطع فيديو وصور للأمطار التي هطلت، مشاركين إياها عبر تويتر، داعين الله أن تكون أمطار خير وبركة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

وجاء التنبيه ليشمل مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج- الحريق- الخرج- الدرعية- الدلم- الدوادمي- الرين- الزلفي- السليل- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- رماح- شقراء- ضرما- عفيف- مرات- وادي الدواسر).

ونوّهت الأرصاد بأن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، فيما بدأ التنبيه من الساعة الرابعة صباحًا لهذا اليوم.