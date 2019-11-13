لقطات من أمطار اليوم.. وخبراء: أسبوع متكهرب !

المواطن - الرياض

وثق مواطنون مقاطع فيديو للأمطار التي هطلت اليوم الأربعاء على بعض مناطق المملكة، في الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد أن تستمر الحالة خلال الأيام المقبلة.

وبينت المقاطع الأمطار والسيول التي تعرضت لها بعض المناطق إثر الأمطار المتوسطة إلى غزيرة التي هطلت مساء أمس وصباح اليوم.

وتوقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني أن يكون الخير أقرب مما يتوقع الجميع، حيث يوجد ما وصفه بالثبات الجميل والتطور المتصاعد للحالة الجوية المنتظرة، مختصرًا الوضع بجملة “أسبوع متكهرب”.

وتابع: منطقتنا صارت مثل “منطقة الـ18” بالملعب الهجمات من كل جهة شرق وغرب وشمال. فترة ذهبية قادمة ولا عزاء لأصحاب الجفاف.

وبالنسبة إلى أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، فأوضح أن الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم وفي يومها السادس مستمرة ومتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.