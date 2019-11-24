لقطات من احتفال بوليفارد الرياض بفوز الهلال

المواطن - الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، صورًا لاحتفالات الرياض بوليفارد بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بهدفين دون رد يوم أمس الأحد في إياب نهائي دوري الأبطال.

وبينت الصور التي نشرها تركي آل الشيخ على تويتر، الألعاب النارية التي أنارت سماء الرياض بوليفارد، وسط حضور غفير من محبي الهلال.

وفي وقت سابق، أكد موسم الرياض، وصول الرياض بوليفارد إلى كامل الطاقة الاستيعابية أمس الأحد.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر”: الفرحة اليوم لونها أزرق وفي الرياض بوليفارد الاحتفالات ما توقّف، ووصلت المنطقة لكامل طاقتها الاستيعابية.

وتابع: نشوفكم بالمناطق الثانية أو بالأيام الجاية.

وكان قد تقرر أن تفتح منطقة “الرياض بوليفارد” أبوابها للزوار الأحد 24 نوفمبر، عند الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك لإتاحة مشاهدة مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا، والتي يتواجد بها ممثل الوطن فريق الهلال.

وقررت إدارة موسم الرياض بث المواجهة مباشرةً للزوار عبر شاشة ضخمة؛ ليتمكنوا من مشاهدة اللقاء، وسط أجواء منطقة “الرياض بوليفارد” الساحرة، وخدمة مميزة تقدمها سلسلة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.