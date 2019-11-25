لقطات من استقبال #الهلال بـ كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الرياض، قبل قليل، حاملة لقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد الفوز على أوراوا الياباني.

ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو يستقبل بعثة الزعيم برئاسة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

كما تواجد في المطار عضوا شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال، والأمير عبدالله بن مساعد، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، وتهنئتهم على استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن الزعيم منذ سنوات.

وتستقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حافلة مكشوفة، وفي طريقها الآن إلى الدرعية، للاحتفال بكأس دوري أبطال آسيا 2019 وسط استقبال جماهيري كبير.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.