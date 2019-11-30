لقطات من المؤتمر الصحافي لاعتزال ياسر القحطاني بعدسة “المواطن”

المواطن - محمد سمعه - تصوير : خالد الحمودي

وثقت عدسة “المواطن” وقائع المؤتمر الصحافي لياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، بمناسبة إقامة حفل اعتزاله لكرة القدم غدًا الأحد في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود.

وعرض برنامج “في المرمى” تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي سيبدأ ببعض الأنشطة الترفيهية خارج ملعب جامعة الملك سعود، بالإضافة لحضور عائلته لحفل الاعتزال، ثم يتم عرض أغنية تتحدث عن تاريخ اللاعب.

ومن المنتظر كذلك أن يشهد مهرجان اعتزاله تكريم ياسر القحطاني العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته الرياضية.

وسيدخل فريق أصدقاء ياسر القحطاني والهلال أرضية ملعب الجامعة، من أجل خوض مباراة الاعتزال، حيث سيشارك في فريق ياسر القحطاني كل من ”الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الإيطالي أندريا بيرلو”.

وسيخوض ياسر القحطاني الشوط الأول مع فريقه المكون من أصدقائه، ثم يلعب المباراة في الشوط الثاني بقميص نادي الهلال ليُنهي مسيرته كلاعب هلالي وبقميص الأزرق بطل آسيا.