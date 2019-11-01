لقطات من تتويج الفائزين في سباق نادي الفروسية اليوم

المواطن - واس

أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (23) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .

واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط السادس “تقديرية “نادي الفروسية والشوط التاسع “مساهمة نادي الفروسية” والشوط العاشر هدية نادي الفروسية .

وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب مطلق أبو أثنين بعد فوز الجواد ( إبتهج ) العائد ملكيته إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السادس .

وسلّم المزروع أبضاً الشيك الأفتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب عبدالرحمن الشافي بعد فوز الجواد ( النشاص ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء حسن عيسى البوعينين الذي حقق المركز المركز الأول في سباق الشوط التاسع .

بدوره سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الأفتراضي لهدية نادي الفروسية للمدرب فواز الغريبان بعد فوزالجواد ( اندلبل انك ) العائدة ملكيته لإسطبل السعادة الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر .