لقطات من تتويج #الهلال بالآسيوية

المواطن - محمد سمعه

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد تغلبه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

وتسلم لاعبو الهلال اللقب الآسيوي حيث حمل الكأس، القائد محمد الشلهوب وسط فرحة عارمة من نجوم الفريق الهلالي.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في تحقيق اللقب الآسيوي السابع له طوال تاريخه في المشاركة بالمسابقات الآسيوية.

وتمكن النجم سالم الدوسري من طمأنة الجمهور الهلالي بإحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جيوفنكو، ثم عزز الفرنسي غوميز من تقدم الهلال بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ93 بعد تمريرة مميزة من اللاعب كاريلو.

ويُعد من أجمل لحظات المباراة هو التفوق الهلالي الذي بدا واضحًا على نادي أوراوا، حيث أرسل الهلال رسائل طمأنينة لجماهيره بأن اللقب لن يبتعد عن الزعيم مجددًا.

ويتوجه نجوم الهلال بالشكر إلى جماهير الأزرق العظيمة التي ساندت الفريق الهلالي طوال المباراة حيث لم تهدأ ولم تُوقف التشجيع، حتى حقق الهلال المراد وخطف اللقب.

يذكر أن الهلال سيُشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في قطر التي تنطلق في 11 ديسمبر المقبل.