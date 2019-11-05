لقطات من تكريم الموسيقار سهم في ليلته بـ موسم الرياض

المواطن - الرياض

نشر موسم الرياض صورًا لتكريم الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (سهم)، ضمن ليلة سهم في موسم الرياض، مساء أمس الثلاثاء.

وليلة سهم هي ليلة غنائية استثنائية تجمع أكبر أسماء الفن في الوطن العربي أحياها كلٌّ من رابح صقر، نوال الكويتية، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب، حيث سيقدمون مجموعة من أشهر أغانيهم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليڤارد.

واحتضن مسرح الفنان محمد عبده الليلة الغنائية الساهرة التي تعد الأضخم في موسم الرياض وأولى الحفلات الخليجية ضمن الموسم السياحي.

وليلة سهم مخصصة للموسيقار “سهم”، وهو ملحن وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

ونفدت تذاكر حفلة “ليلة سهم”، أضخم سهرة غنائية في موسم الرياض، بعد إقبال غير مسبوق، بمجرد طرحها مسجلةً رقمًا قياسيًّا في الإقبال على تذاكر حفلةٍ غنائية؛ نظرًا لمشاركة كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية فيها، وما يتميز به سهم من مكانة موسيقية عالية، حيث غنى من إبداعاته أهم فناني الخليج والوطن العربي، وحققت ألحانه نجاحات باهرة.