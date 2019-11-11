لقطة فريدة.. إبل تعبر الصحراء وسط السيول

لقطة فريدة.. إبل تعبر الصحراء وسط السيول

2019/11/11
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - الرياض

أظهر فيديو متداول لقطة فريدة لعبور مجموعة من الإبل أحد الطرق الصحراوية وسط السيول، بعد سقوط الأمطار بغزارة على عدة مناطق شمال الرياض.

واستعرض الفيديو، الذي قال متداولوه أنه من تصوير الشواح، جانبًا من أمطار شمال شرق الرياض صباح اليوم.

وتستمر الحالة الماطرة مع سحب رعدية ورياح نشطة أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية الغربية.

وتشمل فرصة الأمطار الرعدية منطقة الرياض بما في ذلك العاصمة، وتترافق السحب الرعدية أحيانًا بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وذلك بحسب ما ذكر مركز طقس العرب.

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