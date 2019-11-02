للمرة الخامسة.. ترامب يعين وزيراً جديداً للأمن الداخلي

للمرة الخامسة.. ترامب يعين وزيراً جديداً للأمن الداخلي

2019/11/02
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة “كيفين ماكالينان” المسؤول عن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتعيين “تشاد وولف ” بدلاً منه.

كما يعتبر الوزير الجديد “تشاد وولف ” خامس وزير في هذا المنصب في عهد ترامب، حيث تولى ” ماكلينان ” منصبه خلفاً لكريستن نيلسن التي لم يكن ترامب راضياً عنها والتي تولت بدورها عقب وزيرين آخرين.

وأثار القرار استهجان وسائل الإعلام الأمريكية إذ يضاف “ماكلينان” إلى قائمة طويلة من المسؤولين الذين غادروا مناصبهم منذ بداية فترة رئاسة “ترامب”.

و لم يمر على منصب ماكلينان سوى 6 أشهر فقط، إذ تم تعيينه في أبريل الماضي وسيغادر في 11 نوفمبر الجاري.


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